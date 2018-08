LIVE MARIENFELD. Lazio-Tsv Victoria Clarholz 6-0: gol anche per capitan Lulic

MARIENFELD LAZIO – Quinto giorno di ritiro per la Lazio a Marienfeld. I biancocelesti, dopo il riposo mattutino, scenderanno in campo alle 18 di oggi quando affronteranno, per una partita amichevole da tre tempi, la Tsv Victoria Clarholz, una squadra dilettantistica tedesca.

PRIMO TEMPO

1′ – La Lazio attacca da destra verso sinistra e batte il calcio di inizio

3′ – GOL! La Lazio si porta avanti con Luis Alberto che dal limite dell’area con un cucchiaio mette la palla in rete

5′- Occasione per la Lazio con Cataldi che prova il tiro ma viene ribattuto dalla difesa avversaria

16′- Scambio Luis Alberto-Immobile, Milinkovic smarca Cataldi che spara alto

17′- GOL! Ciro Immobile raddoppia per la Lazio, su assist di Durmisi dalla sinistra

20′- Colpo di testa di Milinkovic su punizione di Luis Alberto, respinge con i pugni in angolo il portiere avversario

22′- Annullato un gol a Milinkovic per fuorigioco

29′- Ancora Immobile in scivolata su assist di Milinkovic

35′- Finisce il primo tempo sul punteggio di 3-0 per i biancocelesti

SECONDO TEMPO

Proto; Cáceres, Luiz Felipe, Wallace, Marusic; Badelj, Milinkovic, Parolo, Lulic; Caicedo, Correa.

3’ – Rigore per la Lazio, atterrato Correa!

4′ – GOL! Da calcio di rigore Correa spiazza il portiere avversario!

8′ – Marusic prova la conclusione dal vertice destro, para e devia in angolo il portiere avversario!

10’ – Parolo lancia Correa in area, l’attaccante biancoceleste sbaglia la mira e tira alto

12’ – Ci prova anche Milinkovic da fuori area, il suo tiro finisce direttamente tra le braccia del portiere avversario

23’ – Occasione per la Lazio con Caicedo su passaggio in area di Parolo, devia in angolo il portiere tedesco

26’ – Punizione per la #Lazio, Milinkovic sfiora la traversa! Palla fuori di un niente!

28′ – GOL! Tacco di Caceres per Milinkovic che serve l’assist per il gol vincente di Caicedo

30′ – GOL! Anche Lulic entra nel tabellino dei marcatori!

35′ – Finisce il secondo tempo

TERZO TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Anderson, Cataldi, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Luis Alberto, Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 17:35 – Parte della squadra è già in campo e ha iniziato il riscaldamento: tra gli altri ci sono Luis Alberto, Immobile, Anderson, Milinkovic, Bastos, Badelj, Acerbi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 – I portieri sono in campo e si scaldano con Grigioni: la partita si dovrebbe giocare.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 – I giocatori si apprestano velocemente a raggiungere il campo. Condizioni atmosferiche inquietanti ed abbastanza precarie a causa del diluvio abbattutosi su Marienfeld.