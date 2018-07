LIVE PAIDEIA. In corso le visite mediche di Caceres, Crecco e Andrè Anderson. Assente Milinkovic (VIDEO)

CACERES ANDERSON VISITE MEDICHE – Giornata di visite mediche in casa Lazio: Cáceres, Crecco e il brasiliano Andrè Anderson, appena prelevato dal Santos, sono arrivati questa mattina presso la clinica Paideia per sottoporsi alle consuete visite mediche di inizio stagione. Assenti invece Milinkovic e i prossimi acquisti Badelj e Correa: per loro, visite posticipate nella giornata di domani.

Dall’inviato Marco Barbaliscia

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Visite in corso anche per Luca Crecco. Dopo l’esclusione dal ritiro di Auronzo di Cadore, il futuro del giovane biancoceleste è ancora tutto da decifrare.

AGGIORNAMENTO ORE 9:25 – L’uruguaiano ha terminato in questi minuti le sue visite mediche. All’uscita, per la felicità dei tifosi presenti, foto ed autografi. Ancora in clinica invece Crecco e Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 9:00 – In corso le visite d’idoneità di Martin Cáceres.

AGGIORNAMENTO ORE 8:00 – I tre calciatori sono entrati in clinica pronti per svolgere la visita d’idoneità. Il primo ad arrivare è stato l’uruguaiano, al rientro dalle vacanze post mondiale, seguito dal brasiliano Anderson e dal giovane Crecco, escluso dal ritiro di Auronzo di Cadore.