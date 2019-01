LIVE PRIMAVERA Lazio-Foggia 5-0: Cerbara entra e fa gol, espulso Cavallini

PRIMAVERA LAZIO FOGGIA – Il Campionato Primavera 2 riapre i battenti dopo 42 giorni di sosta. La Lazio, nonostante un mese di dicembre difficile, inizia il girone di ritorno al comando della classifica. Per restarci, però, la squadra di Bonacina ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Il 2019 biancoceleste riparte con la sfida casalinga contro il Foggia, penultimo in graduatoria. Mister Bonacina deve fare a meno dello squalificato Armini ma può contare sul talento offensivo di Capanni. All’andata il gol di Zilli regalò il primo successo stagionale agli aquilotti. Un risultato che la Lazio spera di replicare anche quest’oggi: fischio d’inizio alle 14:30. Queste le formazioni del match.

Da Formello

Marco Barbaliscia

CAMPIONATO PRIMAVERA 2, 12^ GIORNATA

Campo Mirko Fersini, Formello

Sabato 19 gennaio 2019, ore 14:30

ARBITRO: Sig. Daniele Rutella, sez. Enna

LA CRONACA

84′ – Quinto gol biancoceleste con Cerbara! Flipper in area di rigore del Foggia, poi il neo-entrato della Lazio deposita in rete di sinistro!

82′ – Doppio cambio per Bonacina: fuori Zitelli e Czyz, dentro Cerbara e Shoti

79′ – Arriva il poker biancoceleste con Zilli! Cross rasoterra dal fondo di Czyz e il numero 22, dalla linea di porta, deve solo spingere la palla in rete.

76′ – Cambio per il Foggia: fuori Catapano, dentro Fiore.

75′ – La Lazio si divora il gol del 4 a 0! Grande contropiede concluso dal cross rasoterra di Capanni per Kaziewicz. Dall’altezza del dischetto il numero 14 spara alto!

72′ – Cambio per la Lazio: fuori Nimmermeer, dentro Zilli

70′ – Capanni, con un tocco sotto, libera Silva tutto solo davanti a Di Stasio ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco del capitano.

63′ – Cambio per la Lazio: fuori Falbo, dentro Kaziewicz

60′ – Doppio cambio per il Foggia: in campo Bertini e Cerbara per Muscatiello e Marini

60′ – Punizione insidiosa di Capanni, il brasiliano tira rasoterra ma la palla esce a fil di palo.

58′ – Lazio vicinissima al poker! Baxevanos colpisce di testa verso la porta ma Di Stasio si supera levando la palla da sotto la traversa!

55′ – Parato! Jorge Silva si fa parare il rigore da Di Stasio. Conclusione non troppo angolata, il portiere ospite si tuffa alla sua destra e manda in angolo.

53′ – Rigore per la Lazio! Fallo netto su Nimmermeer, l’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto.

50′ – Che occasione per Silva! Il capitano s’inserisce da dietro palla al piede e calcia a tu per tu con Di Stasio: con la punta delle dita il portiere devia in angolo.

49′ – Primo squillo Lazio: cambio di gioco di Silva per Zitelli che prova un tiro a giro dal lato corto dell’area. Palla fuori di poco.

45′ – Si riparte: al posto dell’infortunato Abukar, Bonacina manda in campo Francucci. Il Foggia inserisce Urbanzki per De Vitis.

SECONDO TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo: la Lazio conduce per 3 a 0. Unica nota negativa l’infortunio di Abukar.

45′ – 2 minuti di recupero.

44′ – Problemi per Abukar: il centrocampista chiede il cambio. Lazio momentaneamente in dieci.

42′ – Nimmermeer semina il panico in area del Foggia, poi serve un assist al bacio per Capanni che però non inquadra la porta da posizione vantaggiosa.

38′ – Terzo gol della Lazio, la firma è quella di Zitelli! Contropiede da manuale dei biancocelesti con Capanni che si libera di due avversari e serve in area il numero 2. Porta vuota e pallone solo da depositare in rete.

31′ – Inizia a piovere sul Fersini.

30′ – Gol mangiato, gol subito: raddoppio Lazio con Capanni! Il numero 10 deposita in rete il pallone su un bel cross di Falbo.

29′ – Foggia vicino al pareggio: calcio di punizione dalla destra deviato di testa da Di Stasio. Pallone a lato di un soffio ad Alia battuto.

27′ – Prima offensiva degli ospiti: buono spunto di Arena che in velocità supera due avversari e conclude verso la rete. La deviazione di Alia concede il primo angolo al Foggia

15′ – Lazio in completo controllo della partita: nel primo quarto d’ora si è giocato solo nella metà campo difensiva del Foggia.

11′ – Traversa di Falbo su assist di Capanni.

9′ – Lazio in vantaggio! Nimmermeer si presenta con un gran gol all’esordio in maglia biancoceleste! Azione personale e destro micidiale sotto la traversa per l’1 a 0 della squadra di Bonacina!

8′ – Prima occasione vera per la Lazio: Czyz mette in area per Capanni che prova il tiro da prima ma la palla termina alta di un soffio!

6′ – Azione personale di Abukar che sfonda sulla sinistra superando in dribbling due avversari: il suo tiro, dal limite, è deviato in angolo dal portiere.

4′ – Subito occasione per la Lazio: il tiro cross di Baxevanos deviato in angolo da Di Stasio.

1′ – Si parte al ‘Fersini’: primo pallone per i biancocelesti. Esordio stagionale per Nimmermeer che guiderà l’attacco insieme a Capanni

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Alia; Kalaj, Silva, Baxevanos; Zitelli, Czyz, Bianchi, Mohamed, Falbo; Nimmermeer, Capanni. A disp.: Marocco, Furlanetto, De Angelis, Kaziewicz, Francucci, Shoti, Bertini, Cerbara, Cesaroni, Scaffidi, Russo, Zilli. All:Bonacina

FOGGIA (3-5-2): Di Stasio D.; Catapano, Di Stasio S., De Vitis, Cucci; De Luca, Arena, Muscatiello; Cavallini, Antonelli, Marini. A disp:Pitarresi, Lioce, Fiore, Urbanski, Lisi, Carella, Palumbo, Rizdal. All: Pavone