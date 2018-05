Lombardo: “Non pensavo che Inzaghi diventasse tecnico. Mancini? E’ quello giusto”

LOMBARDO LAZIO NAZIONALE – Attilio Lombardo, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, ha parlato prima della Lazio di Inzaghi e poi dell’approdo di Mancini in Nazionale: “Immaginavo che Roberto (Mancini ndr.) sarebbe diventato allenatore, perché in campo ragionava come un mister. Per gli altri non lo so dire, perché è sempre complesso parlare di cose del genere. Ad esempio, però, non avrei mai creduto che Simone Inzaghi diventasse un tecnico così bravo. Davvero tanti complimenti a lui”. Poi sull’incarico di Mancini come ct: “Lui non ha avuto molte soddisfazione in campo con l’italia, ma in panchina può sicuramente riparare. Credo sia il nome giusto per riportare in alto i nostri colori. Dovrà essere bravo a ricostruire la squadra”.