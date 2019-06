Lopez: “Nazionale? Nessun allenatore può fare a meno di Immobile”

LOPEZ LAZIO INTERVISTA – Ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, ha espresso la sua opinione su Immobile e la Nazionale anche l’ex biancoceleste Lopez. “Immobile deve continuare ad essere parte integrante della rosa azzurra, anche se in questo momento il CT Mancini sta effettuando alcuni importanti esperimenti. Nessun allenatore può fare a meno del centravanti della Lazio. Quando è arrivato in biancoceleste, sapevamo che aveva il gol nel sangue: era reduce da un’esperienza poco positiva, ma si è sempre dimostrato un grande goleador. Segna in ogni modo: mi piaceva, mi piace e continuerà a segnare”, il suo commento.