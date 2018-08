Lotito: “Di Gennaro non avrebbe avuto spazio alla Lazio, e a Salerno…”

LOTITO LAZIO SALERNITANA – Il Presidente della Lazio Claudio Lotito, ai microfoni di tutto salernitana.com, è tornato a parlare del trasferimento di Di Gennaro dal club biancoceleste a quello campano: “Per convincere Di Gennaro ho usato gli argomenti giusti, facendogli capire che a Roma ci sarebbe stato poco spazio per lui e che a Salerno, invece, avrà la possibilità di esaltarsi. Gli ho spiegato i nostri progetti per la Salernitana. Non faccio promesse a vuoto, non sono abituato, quindi non parlo di promozione. I progetti sono chiari, basta farsi un’idea di capitali investiti per portare a Salerno, in questa sessione di mercato, calciatori di elevato valore. Siamo convinti d’aver allestito una signora squadra, credo che il pubblico l’abbia già capito e asseconderà i nostri sforzi. La squadra può giocarsela potenzialmente con tutte le big del campionato. Sarà il campo, ovviamente, a confermare e a smentire. Ma la squadra è ben attrezzata. Il mister ha tante soluzioni in ogni reparto, oserei dire in ogni ruolo. Spetterà al mister pronunciarsi, l’organico attuale è folto e completo, dà ampie garanzie per una stagione importante”.