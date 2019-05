Lotito-Inzaghi, atto secondo: nuovo summit a Formello, presente anche Tare

LOTITO INZAGHI – Continuano i colloqui tra la Lazio e Simone Inzaghi per delineare il futuro in casa biancoceleste. Dopo l’incontro avvenuto ieri, l’allenatore è tornato a parlare con i vertici societari. In serata, a Formello, Inzaghi si è intrattenuto a colloquio con Lotito: i due si erano parlati anche in mattinata ma questa volta a presenziare vi erano anche il ds Tare ed il segretario generale Calveri. La chiacchierata è durata circa due ore, dalle 19 alle 21: la società ha ribadito la sua posizione, ora spetta all’allenatore prendere una decisione. Di seguito le immagini del momento dell’uscita dai cancelli del centro sportivo di Formello.