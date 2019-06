Lotito: “La Lazio è una società che funziona benissimo, ha chiuso il bilancio a 38 milioni”

LOTITO LAZIO – Il presidente della Lazio Claudio Lotito, è intervenuto durante l’assemblea di Federmanager Roma. Queste le sue parole.

LAZIO – “Oggi la Lazio è una società che funziona benissimo. Ha chiuso il bilancio a 38 milioni e ha anche coniugato dei risultati del proprio core business non di poco conto; perché, dopo la Juventus è la società che ha vinto più di tutti. Siccome io sono un combattente stiamo cercando di portare avanti un’altra sfida che, nell’opinione pubblica viene considerata impossibile. Penso che un’azienda è come una grande famiglia, dove il buon padre di famiglia deve adottare il buon senso e dove tutti devono essere motivati e devono concorrere a una gestione che tuteli, non gli aspetti corporativi, ma l’interesse di tutti coloro che concorrono a fare l’impresa”.