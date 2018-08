Lotito, litigio pesante con Inzaghi: “Ti lamenti sempre, decido io, non te”

LOTITO INZAGHI LITIGIO – Non sembra essere molto disteso il clima in casa Lazio. Dopo la sconfitta con il Napoli, un altro grattacapo sta facendo preoccupare il mondo biancoceleste. Come dimostra un video girato da alcuni passanti, Lotito ha avuto una discussione piuttosto accesa con Inzaghi via telefono. Il presidente, nelle immagini che in poco tempo hanno fatto il giro del web, inveisce contro l’allenatore biancoceleste, accusandolo di aver nascosto alcuni infortuni. Queste le parole del patron Lotito.

LOTITO CONTRO INZAGHI – “Simone, decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Te stai sempre a lamentà di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre”.