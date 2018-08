Lotito: “Se va via Basta, resta Anderson. Di Gennario? Molti lo vogliono…”

LOTITO LAZIO INTERVISTA – Intervistato o da ilferraiuolo.it il presidente biancoceleste Lotito ha parlato di alcuni profili della Lazio: “Su Di Gennaro posso dire soltanto vedremo. Ci sono squadre che lo vogliono, ma lasciatemi lavorare. Secondo me la priorità è il difensore centrale forte fisicamente e, pur senza fare nomi, posso dire che sto provando a convincere un grande giocatore. Peccato che in passato non sia stato valorizzato Luiz Felipe, era un talento troppo sottovalutato dagli allenatori. Per il momento non siamo su Monaco”.

Djavan Anderson: “In questo momento è in Germania, tutto dipenderà da Basta. Se va via, Anderson resta alla Lazio. Se Basta resta lo girerò in prestito alla Salernitana. A prescindere da tutto dovete stare tranquilli, credo che abbiamo una rosa all’altezza e che ha un allenatore in gamba. Sicuramente anche in panchina abbiamo fatto un salto di qualità rispetto al passato”.