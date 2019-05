Lotito sprona la Lazio. E domani tutti a pranzo a Formello

LOTITO LAZIO FORMELLO – Lotito sprona la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, il numero uno biancoceleste avrebbe messo in riga i suoi di ritorno dalla Salernitana, altra sua ‘creatura’ che in questo momento vive un periodo di crisi. Il presidente capitolino è piombato a Formello dopo le 15 di ieri, qualche minuto prima che la squadra partisse per Fiumicino.

LA CARICA DI LOTITO – Stando a quanto riportato dal quotidiano, Lotito avrebbe caricato il gruppo dopo averli ammoniti per la posizione in classifica. “L’ottavo posto non rispetta le nostre potenzialità, mi aspetto il colpo di coda perché sì riscatti il lavoro e l’organizzazione della società. Voglio la Coppa Italia“: queste le parole pronunciate dal presidente nel giorno del suo compleanno e ribadite ieri ai suoi uomini.

IL PRANZO A FORMELLO – Intanto, per rasserenare gli animi in vista della finale di Coppa contro l’Atalanta, è stato organizzato un pranzo a Formello. Tutti insieme, con le rispettive famiglie, per ricaricare le energie post-Cagliari e prepararsi ad una gara che potrebbe dare un senso alla stagione.