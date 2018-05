Luis Alberto ci crede: “Sensazioni positive”

LAZIO INTER LUIS ALBERTO – La situazione è disperata, le reali speranze di vederlo in campo sono pressoché nulle, ma l’ultimo a gettare la spugna è proprio il diretto interessato. Luis Alberto, raggiunto dai giornalisti all’uscita dalla clinica Paideia, dove si è recato per degli esami strumentali, ha mostrato tutta la sua determinazione affinché possa far parte della lista dei disponibili per Lazio-Inter: “Vediamo venerdì e sabato come sto, ho sensazioni buone, sto molto meglio”, le parole dello spagnolo che infiammano il cuore dei tifosi.

G. G.