Luis Alberto e Milinkovic. Contro il Frosinone l’occasione giusta per ripartire

LAZIO LUIS ALBERTO MILINKOVIC – Il loro campionato non è ancora cominciato. Luis Alberto e Milinkovic contro Napoli e Juventus sono stati i grandi assenti delle prime due giornate di campionato. Questa sera contro il Frosinone dovrà essere anche la loro serata. Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport i due calciatori la scorsa stagione hanno fatto la fortuna di Inzaghi, oggi dopo due giornate, non hanno dato ancora segni di ripresa.

I NUMERI – Milinkovic è stato uno dei centrocampisti più giovani a livello europeo a segnare più di 10 gol in campionato. Luis Alberto, con 14 assist in serie A, ha battuto i record esistenti dalla stagione 2004-05. Insieme i due hanno realizzato 26 gol e 27 assist. La Lazio ha bisogno di tutto questo.

MILINKOVIC – Il mercato ora è veramente finito. Non ci sono più voci inutili. C’è solo la Lazio su cui concentrarsi al 100%. Inzaghi difende a spada tratta i suoi due gioielli, ora la fiducia va ripagata, magari già da questa sera contro il Frosinone.

LUIS ALBERTO – Immobile aspetta come il pane i suoi assist al bacio. L’intesa tra lo spagnolo e il bomber azzurro la stagione scorsa ha generato cose favolose, tutti sognano un’altra annata così. Luis Alberto ha dimostrato già una volta da sapersi riprendere da un momento ancora più buio di questo, lo farà anche questa volta.