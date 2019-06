Luis Alberto: “Lopetegui mi stima, vedremo cosa succede”

LUIS ALBERTO LAZIO – Il rapporto tra la Lazio e Luis Alberto è incerto. Lo spagnolo, subito dopo aver preso parte ad un evento benefico a Coria del Río, ha esaltato il suo rapporto con Julen Lopetegui, tecnico dei Nervionenses: “L’ho avuto più volte in Nazionale e so come lavora, mi piace. Penso che sia un allenatore che conosce le mie caratteristiche. Futuro? Bhe, vedremo cosa succede, al momento ho ancora un contratto con la Lazio”, rivela a Canal Sur Television.