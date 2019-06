Luis Alberto-Siviglia, il retroscena: ci sarebbe stato un contatto

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO – Luis Alberto non ha mai nascosto l’amore per la squadra della sua città, il Siviglia. Il Mago si trova benissimo nella capitale e recentemente ha confermato la voglia di proseguire la sua avventura con la Lazio. Come si sa, però, al cuore non si comanda, ed un’eventuale chiamata dei biancorossi sarebbe difficile da rifiutare per lo spagnolo. Il numero dieci si trova attualmente nella città andalusa per trascorrere le vacanze e dalla Spagna giunge notizia di un retroscena.

IL FATTO – Secondo un’indiscrezione riportata dal portale diariodesevilla.es, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un primo contatto tra Luis Alberto ed il Siviglia. Dopo la tragica scomparsa di Reyes, si legge, il Mago ha incontrato Loren (suo agente) al Ramon Sanchez-Pizjuan con cui si è stretto in un caloroso abbraccio. Non era il momento per parlare di trattative, ma dei contatti ci sono stati. A frenare la trattativa sarebbero le richieste del patron Lotito, ritenute troppo alte ed inarrivabili dal Siviglia: tutto fermo quindi, almeno per ora. Ma la pentola a pressione potrebbe presto scoppiare.