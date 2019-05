Luis Alberto, terzo in Serie A per media realizzativa di passaggi filtranti

LAZIO LUIS ALBERTO – Ieri, contro il Cagliari, è tornato a brillare e a regalare quelle magie ammirate lo scorso anno. Luis Alberto, tra alti e bassi, sa come rendersi utile ed aiutare l’attacco a spaziare tra le difese avversarie. Il suo contributo è evidente tanto che, come riportato da Calcio Datato, lo spagnolo ha una media realizzativa di passaggi filtranti del 23,51%. In campionato l’ex Siviglia segue in questa speciale classifica solo de Paul e Gomez.