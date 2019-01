Luiz Felipe, Confermata la lesione di primo grado. Out 15 giorni

LUIZ FELIPE INFORTUNIO – Luiz Felipe, è uscito in lacrime durante il match contro il Napoli per un problema alla coscia sinistra. Nella giornata di oggi, il brasiliano ha svolto in paideia gli esami per verificare l’entità dell’infortunio. Come appreso dalla redazione di Lazionews.eu, i controlli odierni hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado. L’ex Salernitana resterà così fuori dal campo per almeno 15 giorni.