Luiz Felipe in Nazionale azzurra: presto il passaporto sportivo italiano

LUIZ FELIPE NAZIONALE – La buona stagione disputata da Luiz Felipe con la Lazio non è passata inosservata neppure agli occhi di Mancini, neo-allenatore della Nazionale italiana. Il difensore brasiliano ha doppio passaporto, avendo i nonni originari dell’Italia. Non avendo mai esordito con i verdeoro, se non con Under 20, il giovane potrebbe giocare con gli azzurri. Nelle prossime settimane alla Fifa verrà richiesto passaporto sportivo italiano. La Federazione sarebbe in attesa della documentazione completa da parte della Lazio: il tutto dovrebbe completarsi entro ottobre e novembre. Mancini potrebbe quindi convocarlo per il nuovo ciclo azzurro.