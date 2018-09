Luiz Felipe: “Voglio rimanere tanti anni alla Lazio”

LUIZ FELIPE LAZIO – Non è partita, col piede giusto, la stagione di Luiz Felipe. Il difensore della Lazio, infatti, ha dovuto cedere ad un infortunio al polpaccio (lesione di primo/secondo grado) che gli ha impedito di debuttare in campionato dove in queste prime giornate è stato sostituito da Bastos e Wallace. Ma, alla tv ufficiale della società biancoceleste, il giocatore promette di tornare presto e di riprendersi il posto accanto ad Acerbi e Radu. Soprattutto esprime grande entusiasmo per essere in una piazza come Roma dove vorrebbe rimanere a lungo.

LE PAROLE DI LUIZ FELIPE – “Devo sempre ringraziare Dio per aver avuto l’opportunità di giocare nella Lazio. Voglio dare il massimo per questa maglia, sto vivendo un sogno, ma devo continuare a migliorare per giocare tanti anni qui a Roma. Provo delle emozioni uniche, solo mia madre sa quanto io sia felice di essere nella formazione biancoceleste”.