Lukaku torna a Roma: stamattina in programma le visite in Paideia

PAIDEIA LUKAKU – Jordan Lukaku è pronto a tornare alla Lazio. Il belga, colpito da una tendinopatia al ginocchio sinistro che lo affligge dalla fine dello scorso campionato, ha effettuato mesi di riabilitazione in patria. Oggi alle 9.30, invece, il calciatore è atteso in Paideia per le visite di controllo che accerteranno le sue condizioni. Il rientro definitivo sembra tuttavia ancora lontano, “un mese o due“, ha detto il difensore sui social: fino a quel momento il classe ’94 non farà parte della rosa dei 25 a disposizione di Inzaghi.