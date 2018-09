Lulic, il “capitano-eroe” vicino alla Top Ten dei più presenti con la Lazio. E sul rinnovo…

LULIC CAPITANO PRESENZE RINNOVO – Senad Lulic, cuore e corsa al servizio di Inzaghi e della Lazio. Il capitano biancoceleste è sempre più un uomo-chiave nello scacchiere biancoceleste, quel tipo di giocatore a cui un compagno passa la palla quando si è in difficoltà. L’anagrafe dice 32 anni, il campo gliene potrebbe benissimo togliere almeno dieci: il bosniaco corre senza sosta sulla fascia e sa essere decisivo con assist e gol. Certo, l’errore grossolano commesso nel finale di Lazio-Apollon ha scosso tutti ma è di gran lunga perdonabile. E non solo per la rete (ben più importante) realizzata nel derby storico del 26 maggio 2013.

RECORD E RINNOVO – Lulic è così, imprevedibile ma essenziale. Domani contro il Genoa sarà nuovamente titolare e toccherà quota 283 presenze in biancoceleste. Il bosniaco raggiungerà Flamini al dodicesimo posto dei più presenti, a dieci lunghezze da Tommaso Rocchi, ultimo della ‘Top Ten’. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 ma le parti sono già in accordo per rinnovarlo: Senad Lulic vuole chiudere la carriera con la Lazio ed alzare al cielo, da capitano, ancora tanti trofei.