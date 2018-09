Marchetti e Strakosha, faccia a faccia tra passato e presente

MARCHETTI VS STRAKOSHA – Quella di oggi tra Lazio e Genoa non sarà una partita come le altre per i due portieri. Di fronte l’uno all’altro si incontreranno Marchetti e Strakosha, il passato ed il presente della porta biancoceleste. Dalla fine del 2016 infatti il posto tra i pali che prima occupava il giocatore di Bassano del Grappa, piano piano viene conquistato dal calciatore romeno. Nel febbraio 2017 poi, Marchetti viene messo fuori rosa, per motivi mai realmente chiariti, e Strakosha accoglie definitivamente la sua eredità. Per l’ex portiere azzurro da quel momento inizia un calvario finito solamente il 30 giugno con la scadenza del contratto. A 35 anni però è ancora presto per smettere, soprattutto se sei deluso e sai di poter dare ancora tanto. Così, in estate, per l’ex numero 22 della Lazio, è arrivato il Genoa. Una nuova esperienza, una nuova sfida, per tornare grande. Oggi Federico tornerà all’Olimpico da avversario, e nella porta opposta avrà Strakosha, colui che ha racconto la sua preziosa eredità. Chi vincerà la sfida tra passato e presente?