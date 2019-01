Mariani sul Var: “Non deve spaventare, ci aiuta a sbagliare meno”

VAR – Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero del Var: “La Var logora chi non ce l’ha. Non deve spaventare, è un aiuto per sbagliare meno e ci allunga la carriera. A noi viene chiesto di seguire un processo decisionale, di essere scrupolosi e applicare il protocollo Ifab. Davanti alla Var devi essere più asettico possibile, cercando di trasformare la tensione in concretezza, ottimizzando il poco tempo che hai a disposizione“.