MARIENFELD. Inzaghi prova centrocampo con doppio mediano

MARIENFELD INZAGHI LAZIO – Prove di nuovi moduli, ieri, in casa Lazio in vista del primo match di campionato contro il Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi avrebbe scelto Parolo come uomo da posizionare davanti alla difesa. Quest’ultima, a tre, è formata da Wallace, Acerbi e Caceres. Marusic e Durmisi inseriti come esterni. nel pomeriggio, invece, cambio di protagonisti ma è stato provato lo stesso schema: Dusan Basta a destra, Lulic nella parte opposta e mediani Lucas Leiva e Cataldi. In difesa, il trio centrale composto da Bastos, Luiz Felipe e Radu.