MARIENFELD. Lazio-Tsv Victoria Clarholz 12-0: doppietta di Immobile e Rossi. Gran gol di Bastos su punizione (VIDEO)

MARIENFELD LAZIO – Quinto giorno di ritiro per la Lazio a Marienfeld. I biancocelesti, dopo il riposo mattutino, scenderanno in campo alle 18 di oggi quando affronteranno, per una partita amichevole da tre tempi, la Tsv Victoria Clarholz, squadra dilettantistica tedesca.

PRIMO TEMPO

1′ – La Lazio attacca da destra verso sinistra e batte il calcio di inizio

3′ – GOL! La Lazio si porta avanti con Luis Alberto che dal limite dell’area con un cucchiaio mette la palla in rete

5′- Occasione per la Lazio con Cataldi che prova il tiro ma viene ribattuto dalla difesa avversaria

16′- Scambio Luis Alberto-Immobile, Milinkovic smarca Cataldi che spara alto

17′- GOL! Ciro Immobile raddoppia per la Lazio, su assist di Durmisi dalla sinistra

20′- Colpo di testa di Milinkovic su punizione di Luis Alberto, respinge con i pugni in angolo il portiere avversario

22′- Annullato un gol a Milinkovic per fuorigioco

29′- GOL! Ancora Immobile in scivolata su assist di Milinkovic

35′- Finisce il primo tempo sul punteggio di 3-0 per i biancocelesti

SECONDO TEMPO

Proto; Cáceres, Luiz Felipe, Wallace, Marusic; Badelj, Milinkovic, Parolo, Lulic; Caicedo, Correa.

1′ – La Lazio attacca da destra verso sinistra

3’ – Rigore per la Lazio, atterrato Correa!

4′ – GOL! Da calcio di rigore Correa spiazza il portiere avversario!

8′ – Marusic prova la conclusione dal vertice destro, para e devia in angolo il portiere avversario!

10’ – Parolo lancia Correa in area, l’attaccante biancoceleste sbaglia la mira e tira alto

12’ – Ci prova anche Milinkovic da fuori area, il suo tiro finisce direttamente tra le braccia del portiere avversario

23’ – Occasione per la Lazio con Caicedo su passaggio in area di Parolo, devia in angolo il portiere tedesco

26’ – Punizione per la Lazio, Milinkovic sfiora la traversa! Palla fuori di un niente!

28′ – GOL! Tacco di Caceres per Milinkovic che serve l’assist per il gol vincente di Caicedo

30′ – GOL! Anche Lulic entra nel tabellino dei marcatori!

35′ – Finisce il secondo tempo

TERZO TEMPO

Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Caceres, Basta; Patric, Jordao, Neto, Rossi, Correa

1′ – La Lazio attacca da sinistra verso destra

4’ – AUTOGOL di Bildircin, su cross di Neto

15′- GOL! Patric ha appoggiato in rete l’ottava marcatura per la Lazio

23’ – GOL! Rossi mette dentro un cross di Correa, dopo una splendida progressione di Luiz Felipe

25’ – GOL! Anche Jordao mette a segno una rete per la Lazio

27′ – GOL! Rossi mette a segno una doppietta su assist di Patric

28′ – GOL! Punizione di Bastos che finisce sotto la traversa e supera la linea di porta! Siparietto in panchina con Inzaghi che grida: “È tutto ieri che ci provi!”

30′- Finisce la partita: 12-0 per la Lazio!

Lungo colloquio fra Inzaghi e Tare al termine del match

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Anderson, Cataldi, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Luis Alberto, Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 17:35 – Parte della squadra è già in campo e ha iniziato il riscaldamento: tra gli altri ci sono Luis Alberto, Immobile, Anderson, Milinkovic, Bastos, Badelj, Acerbi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 – I portieri sono in campo e si scaldano con Grigioni: la partita si dovrebbe giocare.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 – I giocatori si apprestano velocemente a raggiungere il campo. Condizioni atmosferiche inquietanti ed abbastanza precarie a causa del diluvio abbattutosi su Marienfeld.