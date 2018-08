MARIENFELD. Radu assente all’allenamento per un problema intestinale

RADU RITIRO LAZIO – Nella giornata di oggi Radu non ha partecipato all’allenamento mattutino né al pomeriggio passato alla pista dei go kart. In molti nella giornata si sono chiesti come mai il difensore romeno fosse assente agli impegni della Lazio. Radu è stato assente alla seduta mattutina e al pomeriggio passato tra i go kart a causa di un problema intestinale che ha reso necessario un po’ di riposo. Il difensore potrebbe tornare in campo già da domani, per la doppia seduta.