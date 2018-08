MARIENFELD. Sta per cominciare la seconda parte del ritiro biancoceleste

MARIENFELD RITIRO LAZIO – Dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Arsenal nell’amichevole di Stoccolma per 2-0, oggi la Lazio arriverà nella cittadina tedesca di Marienfeld per completare il suo ritiro estivo. La Lazio lascerà la Germania domenica prossima dopo l’amichevole contro il Borussia Dortmund per preparare al meglio il debutto in campionato contro il Napoli.

RECUPERARE GLI INFORTUNATI – Scopo principale di questa seconda parte del ritiro, oltre a quello di completare la fase atletica, sarà quello di recuperare gli infortunati. Su tutti priorità assoluta a Ciro Immobile il quale a detta del mister Simone Inzaghi sarebbe già recuperato ma che ieri non è stato voluto rischiare anche dallo staff medico per evitare pericolose ricadute. Discorso diverso per Valon Berisha, Strakosha e Marusic. Per il nazionale norvegese sarà necessaria un’altra settimana per tornare definitivamente in campo. Strakosha e Marusic invece sono alle prese con la lombalgia.