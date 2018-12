Marotta su Nainggolan: “Quanto successo non condizionerà la sua permanenza ma chi sbaglia, paga”

INTER INTERVISTA MAROTTA – Radja Nainggolan continua a far parlare di se e non per prodezze sul rettangolo di gioco. Il belga, dopo essere stato sospeso dall’Inter per motivi disciplinari, è stato protagonista di un audio sconvolgente. Il nerazzurro ha attaccato la società e ha espresso il desiderio di tornare alla Roma, seppur con parole alquanto singolari. Ma la registrazione sarà autentica? A quanto pare sì e a confermarlo è proprio il neo dirigente dei milanesi, Marotta. Ecco cosa ha rivelato a Sky prima del fischio d’inizio di Inter-Napoli.

NAINGGOLAN – “La società ha raccolto quella che è stata l’indicazione dell’allenatore. Tutte le dinamiche interne sono gestite da noi e per correttezza è giusto non parlarne in queste sedi. Il ragazzo è venuto allo stadio e vedrà la partita dalla tribuna. Non penso che una cosa del genere possa condizionare la permanenza di Nainggolan all’Inter a gennaio. Ci sono dei diritti e dei doveri e chi sbaglia è giusto che paghi. Quando verrà reinserito sarà supportato per far sì che il suo rendimento sia migliore”.