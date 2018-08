Martinez: “Mercato? Tutte bugie, non sono un giocattolo”

MARTINEZ LAZIO CALCIOMERCATO – Nicolas Martinez è rimasto nel mirino della Lazio fino all’arrivo di Joaquin Correa. Il giocatore a Fox Sports ha parlato dell’interesse di diversi club e del prossimo campionato: “Si diceva che il mio agente mi avesse offerto a varie squadre in Europa. È una bugia, non sono un giocattolo da offrire, se voglio un trasferimento è per andare a vincere. Il campionato? È una sfida molto bella quella della lotta al titolo. Il Racing è un grande avversario e noi li rispettiamo. Il River si è rinforzato molto e siamo più avanti anche rispetto al Boca Junior, la differenza è evidente. L’Argentina? È un sogno di indossare i colori del mio paese, sto lavorando per questo, e se rimarrò su questi livelli sarò pronto a cogliere l’opportunità”.