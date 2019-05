Mihajlovic, gli insulti degli ultras giallorossi: “Sporco serbo, Roma ti schifa” (FOTO)

MIHAJLOVIC LAZIO ROMA STRISICONE – Sinisa Mihajlovic sarebbe uno dei candidati più accreditati di Petrachi, futuro ds della Roma. I tifosi romanisti per via del suo passato alla Lazio non vedono di buon occhio il suo arrivo in giallorosso. Quest’oggi però, come riportano diverse testate giornalistiche, sarebbe addirittura comparsa una scritta razzista nei confronti del tecnico: “Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa” firmata dal gruppo ultras “Fedayn”. Un altro: “No a Sinisa” del gruppo “Magliana”.