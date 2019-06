Milan, Gazidis: “Il prossimo allenatore? Ecco come dovrà essere”

MILAN – In casa Milan tra i possibili sostituti di Gattuso è stato ipotizzato anche il nome di Simone Inzaghi. A tal proposito l’amministratore delegato Gazidis, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha voluto far chiarezza: ecco le sue dichiarazioni.

SUL PROSSIMO ALLENATORE – “Non voglio pensare ad altri profili diversi rispetto a Maldini, aspetto la decisione di Paolo: poi prenderemo tecnico e giocatori. Il nuovo allenatore sarà scelto con cura: non importa l’età o la nazionalità, importa che sia adatto a ciò che vogliamo fare e costruire. Nelle mie esperienze di dirigente di calcio negli Stati Uniti e in Inghilterra non mi sono mai vantato di giudicare tecnicamente un giocatore, ma so studiare i profili di chi è adatto a ricoprire un ruolo in una struttura. La scelta del tecnico, con l’aiuto spero di Maldini, sarà fatta con calma, studiando ogni particolare: storia, personalità, profilo, risultati, statistiche. Non vogliamo sbagliare nulla. Abbiamo una lunga e stimolante partita da giocare. Sono sicuro che la vinceremo”.