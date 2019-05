Milan, Jardim e Inzaghi in pole per il post Gattuso

MILAN JARDIM INZAGHI – In caso di mancata qualificazione in Champions League, potrebbe essere rivoluzione in casa Milan con l’addio di Leonardo e Gennaro Gattuso. Intanto, la società rossonera si guarda intorno ed avrebbe individuato già due profili per il possibile sostituto di Ringhio in panchina.

JARDIM E INZAGHI IN POLE – Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si allunga l’ombra di Leonardo Jardim. L’alternativa al portoghese sarebbe invece Simone Inzaghi, al contempo piano B anche della Juventus. Più lontana la candidatura di Di Francesco – vicino alla Fiorentina – e Gasperini, che avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con la Roma.