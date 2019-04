Milan-Lazio, c’è attesa per le decisioni del giudice sportivo

MILAN LAZIO – Il Procuratore federale Giuseppe Pecoraro questa mattina invierà formalmente al giudice sportivo Gerardo Mastrandrea la richiesta di utilizzo della prova televisiva per sanzionare l’esultanza di Kessie e Bakayoko. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Procura ritiene «gravemente antisportivo» il gesto dei due centrocampisti. Non è sfuggito, invece, lo sputo di uno spettatore all’indirizzo di Inzaghi mentre il mister abbandonava il campo dopo l’espulsione. Esiste poi una terza ipotesi: il giudice potrebbe non decidere e richiedere alla Procura indagini supplementari, come è stato nel caso di Mandzukic.