CRONACA Milan-Lazio 0-1: Immobile si mangia il raddoppio! (FOTO/VIDEO)

MILAN LAZIO FORMAZIONI – Archiviata la sconfitta contro il Chievo, la Lazio scende in campo contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nell’andata all’Olimpico finì 0-0: stasera vincere significherebbe salvare una stagione. Queste le formazioni del match.

Da San Siro

Michela Santoboni

TIM CUP – SEMIFINALE DI RITORNO

STADIO SAN SIRO MILANO – 24 APRILE 2019 ORE 20.45

ARBITRO: MAZZOLENI

ASSISTENTI: PAGANESSI – VIVENZI

IV UOMO: GIACOMELLI

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria; Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. A disp.: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Abate, Rodriguez, Conti, Zapata, Bertolacci, Biglia, Borini, Paquetà, Calhanoglu, Cutrone. All.: Gattuso.

Squalificati: –

Diffidati: G. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, R. Rodriguez, Kessie

Indisponibili: Bonaventura



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Patric, Wallace, Zitelli, Durmisi, Marusic, Badelj, Cataldi, Jordao, Parolo, Pedro Neto, Caicedo. All. Inzaghi.



Indisponibili: Lukaku, Berisha

Diffidati: Patric, Wallace, Marusic, Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Immobile

Squalificati: Radu

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

88′ – Ancora Immobile! Reina manda in angolo

87′ – La Lazio prova a tenere il possesso palla: Immobile guadagna un angolo

84′ – Ultimo cambio per Inzaghi: entra Badelj, esce Luis Alberto

82′ – Immobile si mangia il raddoppio! Assist di Parolo, da centro area spara alto sulla traversa

79′ – Giallo a Bakayoko per aver simulato l’infortunio.

77′ – Ammonito Caicedo per simulazione in area.

75′ – Annullato gol al Milan per fuorigioco.

73′ – Cambio per la Lazio: esce Correa per Caicedo.

70′ – Giallo anche per Musacchio che ferma Immobile.

64′ – Ultimo cambio per Gattuso: esce Caldara per Cutrone.

58′ – GOOOOOOOOOOL! Lazio avanti con Correa!!!!!!!!! I biancocelesti al momento sono qualificati per la finale di Coppa Italia!

57′ – Cambio per il Milan: esce Castillejo ed entra Calhanoglu

54′ – Lazio ancora avanti con Correa, Reina risponde al tiro insidioso dell’attaccante biancoceleste.

52′ – Lazio pericolosa prima con Leiva e poi con Bastos, il cui colpo di testa da distanza ravvicinata termina largo sulla destra.

45′ – Al via il secondo tempo. Le due compagini non hanno effettuato cambio.

IL PRIMO TEMPO

45′ + 3 – Finisce qui il primo tempo. Lazio e Milan sono fermi sullo 0-0.

45′ + 2 – Grande occasione per la Lazio con Bastos che prima di testa, poi con un destro impreciso non trova la porta.

45′ – 3 minuti di recupero.

43′ – Pericolosissimo Suso, palla fuori di un soffio.

39′ – Cambio anche per il Milan: esce l’infortunato Calabria per Conti.

36′ – Il primo giallo del match è per Luiz Felipe che interviene in netto ritardo sull’avversario.

27′ – Ci prova Calabria, che sfiora il palo destro difeso da Strakosha. Paura per la Lazio.

26′ – Primo tiro in porta per i biancocelesti: Immobile trova però un Reina reattivo su un tiro non particolarmente pericoloso.

21′ – Milan pericoloso in area con Calabria che cade davanti a Strakosha, i giocatori rossoneri reclamano un rigore ma per Mazzoleni è tutto regolare.

19′ – Buona occasione per la Lazio con Immobile che però si porta troppo avanti il pallone e non riesce a toccarlo.

14′ – Niente da fare per Milinkovic, il centrocampista biancoceleste non ce la fa. Al suo posto Parolo.

8′ – Gioco fermo, Milinkovic viene soccorso dal personale medico, si rialza ma zoppica.

3′ – La bandierina dell’assitente è alzata: Ciro Immobile non è riuscito ad evitare il fuorigioco.

1′ – Al via il primo tempo della semifinale di Coppa Italia! La Lazio attaccherà da Curva Nord a Curva Sud.

IL PREGARA

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 – Ecco i tifosi della Lazio presenti a San Siro.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – Thomas Strakosha è il primo biancoceleste ad iniziare il riscaldamento pre-gara.

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 – Ricognizione di campo per i biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 – La Prima Squadra della Capitale è appena arrivata a San Siro!