Milan-Lazio, le probabili formazioni

MILAN LAZIO PROBABILI FORMAZIONI – Archiviato il pareggio contro il Sassuolo, sabato sera la Lazio affronterà il Milan in un vero e proprio scontro diretto per la Champions. Queste le probabili formazioni del match.

COME SI PRESENTA IL MILAN – Il Milan oltre ai lungodegenti Bonaventura e Paquetà, dovrà far a meno molto probabilmente anche di Donnarumma. Il tecnico rossonero Gattuso, starebbe pensando di confermare in attacco il tridente con Suso, Piatek, Borini.

COME SI PRESENTA LA LAZIO – In casa Lazio invece, oltre ai lungodegenti Wallace e Berisha e allo squalificato Badelj, destano preoccupazione le condizioni di Radu. Se il romeno non dovesse farcela, è pronto Bastos. Gli altri ballottaggi riguardono Patric-Luiz Felipe, Marusic-Romulo e Caicedo-Correa.

MILAN – LAZIO

STADIO SAN SIRO MILANO

SABATO 13 APRILE ORE 20.30

Arbitro: Rocchi Assistenti: Meli e Costanzo IV uomo: Maresca

VAR: Mazzoleni AVAR: Paganessi​​​

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-1-2): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso; Piatek, Borini.

A disp.: Donnarumma A., Abate, Zapata, Conti, Strinic, Caldara, Laxalt, Cutrone, Bertolacci, Biglia, Mauri, Castillejo.

All. Gennaro Gattuso.

Indisponibili: Donnarumma G., Paquetà, Bonaventura Squalificati: – Diffidati:Bakayoko, Calhanoglu, Castillejo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Wallace, Radu, Marusic, Parolo, Cataldi, Durmisi, Caicedo, Neto. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Lukaku, Berisha

Squalificati: Badelj

Diffidati: Durmisi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Radu, Strakosha