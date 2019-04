Milan-Lazio, Leiva: “Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, notizie false ed infondate” (FOTO)

MILAN LAZIO LEIVA – Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, fa chiarezza in prima persona sulle voci che lo hanno ritenuto protagonista dei fatti accaduti nel post-partita di Milan-Lazio. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Messaggero, infatti, il brasiliano avrebbe detto ad Ugo Allevi, addetto stampa rossonero e disabile “Stai seduto e zitto!“.

LUCAS SUI SOCIAL – A smentire quanto sopra è stato lo stesso giocatore, sulla propria pagina Instagram e Twitter: “Mi preme chiarire in modo chiaro che le accuse rivolte recentemente alla mia persona su eventuali fatti nel post partita di Milano, sono totalmente false ed infondate. È mia premura evidenziare in modo perentorio tale fatto increscioso e totalmente falso nei miei confronti, in quanto in dieci anni di carriera non mi sono mai permesso di mancare di rispetto a nessuno. Ciò non fa assolutamente parte del mio comportamento professionale e altresì offende non solo terzi ma anche me a livello umano. Sicuramente in una partita di calcio, preso dalla tensione agonistica, posso aver detto molte cose, ma c’è sempre un limite che giammai mi son permesso di superare, in quanto la mia educazione fondata su rispetto e buon senso non mi farebbe mai tollerare tale condotta“. Parole chiare che non lasciano spazio ad interpretazione.