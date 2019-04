Milan-Lazio, Pancaro: “Mi aspetto spettacolo, guarderò la gara da tifoso. Correa? Straordinario”

MILAN LAZIO GIUSEPPE PANCARO – Giuseppe Pancaro, doppio ex di Milan-Lazio, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del match in programma stasera valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Si affrontano due squadre che hanno fatto parte della mia vita, guarderò la partita da tifoso sperando che vinca il migliore. Quelle tra Lazio e Milan sono sempre gare combattute ed equilibrate, mi aspetto spettacolo. Le due difese sono sullo stesso livello, sono due reparti solidi e che danno sicurezza al portiere.”

CORREA – “La coppia Immobile-Correa mi piace molto. Il Tucu è un giocatore straordinario, gli manca solo qualche gol per diventare un campione. Entrambi gli attacchi sono molto forti”.