Milan-Lazio, scintille social tra Acerbi e Bakayoko

MILAN LAZIO ACERBI BAKAYOKO – Milan e Lazio sabato si sfideranno per una gara fondamentale in vista della qualificazione alla prossima Champions League. La battaglia però è già inizia sui social, con Acerbi e Bakayoko protagonisti. Il difensore biancoceleste nel post-partita di Lazio-Sassuolo aveva dichiarato “Siamo più forti del Milan, se guardiamo i singoli non c’è paragone” e quest’oggi il milanista Bakayoko dopo aver letto da un utente le dichiarazioni del numero 33, ha replicato seccamente sul proprio profilo: “Ok Acerbi, ci vediamo sabato!”. Nell’attesa del campo Milan-Lazio è già iniziata.