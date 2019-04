Milan-Lazio, Zauri: “Squadre che si equivalgono, ma i biancocelesti possono fare il colpaccio”

MILAN LAZIO ZAURI – L’ex difensore Luciano Zauri ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della prossima sfida della Lazio contro il Milan, che potrebbe dirla lunga sul quarto posto: ecco le sue dichiarazioni.

SULLA GARA – “Purtroppo i biancocelesti nelle ultime due partite hanno raccolto pochissimo. Rimane il campionato straordinario, ottimo il lavoro di Simone Inzaghi, e poi ha una partita da recuperare. A Milano se la giocheranno come fatto finora, non vedo perché non possa fare il colpaccio. Come squadre si equivalgono”.