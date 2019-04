MILAN PATTEGGIAMENTO – A distanza di una settimana, Milan-Lazio continua a far parlare di sè. Come riporta Ansa, quest’oggi il procuratore federale Pecoraro, avrebbe firmato il patteggiamento del Milan per il gesto di Kessiè e Bakayoko. La sanzione prevede una multa di 20000 € alla società e di 33000 € ai due giocatori, per un totale di 86000 €.