MILAN, Romagnoli: “Con la Lazio gara speciale. Immobile? Fortissimo!”

MILAN ROMAGNOLI – Il difensore rossonero Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky e di Milan Tv della prossima sfida contro La Lazio, che potrebbe dirla lunga sulla lotta al quarto posto e alla Champions League: ecco le sue dichiarazioni.

LAZIO – “È bello incontrare una squadra così forte, con giocatori forti come quelli della Lazio. Sarà un bel test. Per me è una partita un po’ speciale, ma l’importante è che ognuno di noi dia il massimo per vincere. La Lazio è una squadra forte che si è ripresa dopo un calo. Gioca bene a calcio, gioca molto in verticale, ha ottimi attaccanti e si chiude bene. Sarà una bella partita, tosta. Saremo sicuramente pronti”.

IMMOBILE-CORREA – “Ci saranno tanti duelli nel corso della partita. Immobile è un grandissimo attaccante, tutti conoscono le sue qualità. Ci sono anche Caicedo e Correa, ma ci sono anche i nostri difensori. Sarà un duello di tutti, non mettiamo un singolo giocatore contro l’altro, ma una squadra contro l’altra”.

LA GARA – “Sono sette finali decisive. Partiamo da sabato sera, per noi sarà importante, contro un’avversaria forte e dovremo dare il massimo per ottenere la vittoria. “Ringraziamo i tifosi per il sostegno, cercheremo di dare il massimo anche per loro e speriamo che loro siano calorosi come sempre”

DERBY – “Sappiamo che abbiamo sbagliato le letture di alcune partite, siamo rimasti scottati dal derby. Dobbiamo ripartire, isolarci, quello che è passato, è passato. Dobbiamo pensare solo a sabato, pensare partita dopo partita”.

SULLA CHAMPIONS – “Oltre a noi, ci sono Roma, Atalanta e la stessa Lazio. Penso che saremo noi quattro a giocarcela. Inter? A meno che non faccia qualche errore credo che ormai sia andata”.