Milan-Tare, nulla di fatto: il ds resta alla Lazio

CALCIOMERCATO TARE – Nuovo “sì” in casa Lazio: dopo l’annuncio del rinnovo di Inzaghi con il club biancoceleste, il patron Claudio Lotito può festeggiare la permanenza nella capitale anche del ds Igli Tare. Come riporta Sky Sport, infatti, il lungo corteggiamento del Milan nei confronti dell’albanese non sarebbe andato a buon fine: Tare ha deciso definitivamente di proseguire la sua avventura a Roma per il grande rapporto costruito con Lotito e con tutto l’ambiente laziale in questi anni. Una scelta chiara che non è da associare a nessun aspetto economico: il ds infatti proseguirà il suo lavoro alla Lazio senza nessun rinnovo contrattuale.