Milinkovic, ancora dolore alla caviglia: il serbo rischia il forfait per la finale di Coppa

LAZIO MILINKOVIC – Sergej Milinkovic Savic potrebbe non esserci per la finale di Coppa Italia. Il serbo, che oggi a Cagliari non è stato convocato, sentirebbe ancora dolore alla caviglia e, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il provino di ieri non sarebbe andato a buon fine.

RISCHIO FORFAIT? – Dopo la doppia distorsione rimediata nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, il Sergente si è sottoposto a lunghe terapie, lavorando in piscina ed affidandosi alle cure dei fisioterapisti. Eppure, il dolore persiste e potrebbe mettere a rischio la presenza del classe ’95 nell’importantissima finale di Coppa Italia in programma mercoledì. Sergej, contro l’Atalanta, spera almeno nella panchina.