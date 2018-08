Milinkovic che gol in allenamento. E la speranza dei tifosi si accende…

MILINKOVIC LAZIO ALLENAMENTO – Milinkovic si prepara ad un’altra stagione, presumibilmente ancora alla Lazio. Continua per lui il duro allenamento a Formello in vista della prima contro il Napoli. E su Instagram spunta un video: cross in mezzo e colpo di tacco al volo, una delle tante magie del Sergente. La speranza dei tifosi è che il giovane serbo resti e i segnali che lo stesso invia sono confortanti: sempre con i compagni, sempre con la maglia con l’aquila sul petto.

M.S.