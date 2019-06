Da Milinkovic a Caicedo: 100 milioni dalle cessioni per un mercato da Champions

CALCIOMERCATO LAZIO – Meno di una settimana ci separa dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Il 1 luglio le squadre di Serie A potranno ufficializzare i primi colpi e la Lazio è già a lavoro per allestire una rosa competitiva per il quarto posto. Il bilancio positivo non impone alla società di pensare alle cessioni ma i biancocelesti stanno valutando l’ipotesi di alcune partenze illustri per raggiungere un tesoretto da 100 milioni. Proprio per questo, sul mercato, potrebbero finire i nomi di Milinkovic e Caicedo.

LE POSSIBILI CESSIONI – Il pezzo da 90, o meglio 80 (milioni) è Sergej Milinkovic, ormai pronto a lasciare la capitale. Il serbo, come riporta Leggo, era stato trattenuto lo scorso anno per specifica richiesta di Inzaghi, nonostante un’offerta monstre di 160 milioni pervenuta dal Milan. Quest’anno il gigante non è più incedibile e Lotito ascolterà le proposte che arriveranno a Formello. Al momento la più concreta è quella del PSG, disposto a mettere sul piatto 80 milioni. Non solo Sergej. Caicedo, in scadenza nel 2020, non vuole rinnovare e potrebbe finire sul mercato. Il suo valore si aggira tra gli 8-9 milioni. E infine ci sono i casi Badelj e Wallace. Il croato (5 milioni il suo cartellino) vuole un club dove possa giocare con continuità, il difensore invece non rientra più nei piani biancocelesti.