Milinkovic, il retroscena: il City ha provato il colpo

MILINKOVIC LAZIO MERCATO CITY – Milinkovic rimane oggetto di desiderio dei grandi club, italiani ed europei. La Juventus, per esempio, ma non solo. Come riporta la Repubblica, infatti, negli ultimi giorni il Manchester City ci avrebbe provato ma con Guardiola ancora in bilico, il club inglese sta vivendo un momento delicato. Lo scoglio è il prezzo: i 60 milioni proposti non saranno sufficienti, visto che Lotito ne chiede 100. I bianconeri inoltre sono su Pogba che, se arrivasse a Torino, farebbe di Milinkovic solo un desiderio irrealizzato.