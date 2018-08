Milinkovic, l’ex ds Antonelli: “Mai pensato che Lotito lo cedesse, ci vogliono più di 100 milioni”

MILINKOVIC LAZIO ANTONELLI – Milinkovic Savic è e resterà un giocatore della Lazio. Nessuna offerta è stata accettata da Lotito, che per il serbo non ha mai fatto sconti. Per commentare la situazione è intervenuto l’ex ds Stefano Antonelli ai microfoni di RMC Sport: queste le sue dichiarazioni.

SU MILINKOVIC – “Non ho mai pensato che Lotito lo cedesse, lo conosco. Ci vogliono oltre 100 milioni. Penso che ora ci sarà il rinnovo di contratto con la Lazio, si farà in modo che sia felice di restare”.