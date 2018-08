Milinkovic, parla l’ex biancoceleste Marcolin: “Resterà alla Lazio”

MILINKOVIC MARCOLIN LAZIO – Non ha dubbi circa la sua permanenza in biancoceleste. Dario Marcolin, ex gloria della Lazio, è assolutamente convinto del fatto che Milinkovic-Savic non lascerà Roma e rimarrà a disposizione di mister Simone Inzaghi salvo colpi di scena che si possono consumare entro domani alle 18. Intervistato da Radio incontro Olympia, l’ex centrocampista ha parlato anche del match che attende i capitolini sabato sera all’Olimpico contro il Napoli asserendo che il tecnico del club di Lotito saprà fare le scelte giuste.

LE PAROLE DI MARCOLIN – “Conosco molto bene Inzaghi. Simone avrà studiato e fatto studiare alla squadra tutti i segreti del nuovo Napoli di Ancelotti, soprattutto osservando minuziosamente le amichevoli internazionali del club partenopeo. Il tecnico laziale si sarebbe preparato senza lasciare nulla al caso se sulla panchina azzurra ci fosse stato ancora Sarri, l’arrivo di Carlo che manca nella nostra serie A da diversi anni, lo avrà “costretto” a rimanere sulla sua scrivania di Formello per ancora più tempo. Ho visto lo scorso Lazio-Napoli allo stadio Olimpico, Inzaghi ingabbiò l’ex allenatore azzurro ora passato al Chelsea, il risultato fu determinato da episodi sfavorevoli e fattori contrari nell’arco della gara. Chi è favorito? Dico Lazio 60% Napoli 40%. Milinkovic? Resterà alla Lazio. Per il serbo se ne riparlerà eventualmente durante la sessione invernale del calciomercato…”