Milinkovic tra Real Madrid e Manchester United, Immobile rinnova. A Marienfeld quarto giorno di ritiro

NEWS DELLA GIORNATA – Giornata ricca, sia sul versante ritiro che in quello calciomercato, per la Lazio quella di oggi. Partendo da quest’ultimo nodo, si è consumato l’ennesimo capitolo che vede Milinkovic-Savic protagonista delle possibili uscite biancocelesti, ipotesi rincorsa per tutta l’estate nonostante anche settimana scorsa, in conferenza stampa, il ds Tare abbia rivendicato la mancata messa in vendita del giocatore serbo. Sul ‘Sergente’, che oggi ha fatto gli auguri al fratello Vanja per la nuova esperienza, sembrerebbe essere sempre interessate Real Madrid e Manchester United con i blancos in vantaggio. I Red Devils, soprattutto, devono fare molta attenzione dato che tra circa 24 ore si chiude il calciomercato inglese. Lo stesso presidente Lotito ha colto l’occasione per ribadire l’importanza del centrocampista per la Inzaghi sostenendo fermamente che valga più di Pogba. Sull’indispensabilità di Milinkovic è d’accordo anche Pino Wilson, consapevole anche del buon acquisto fatto dal club di Formello con Badelj il quale ha spiegato il motivo per cui ha scelto di venire a Roma. nessun problema invece per Immobile che si dirige verso il rinnovo del contratto. Rispunta, in entrata, l’ipotesi Lazzari per il post Dusan Basta. Probabili e molteplici addii sul versante centrocampo.

RITIRO – Quarto giorno di ritiro della Lazio a Marienfeld che si chiuderà domenica 12 agosto con la partita amichevole che i biancocelesti disputeranno ad Essen (Germania) contro il Borussia Dortmund, in onda anche su Lazio Style Channel. In mattinata, qui il live, la seduta è iniziata attorno alle 9.40 quando i giocatori hanno fatto il loro ingresso al campo sotto gli occhi dei dirigenti Peruzzi e Tare. Programma differente per Berisha, assente del gruppo, destinato a seguire una procedura riabilitativa (le parole di Rodia). Il pomeriggio, invece, è stato dedicato alla parte atletica, tattica e infine alla partitella. Domani gli uomini di Inzaghi scenderanno in campo solo nel pomeriggio per una partitella alle 18. In mattinata riposo. a riferirlo il preparatore atletico Ripert che si è espresso anche sul gruppo rivendicando la grande unità che li accomuna.

ALTRE NEWS – Entusiasmo e felicità per il presidente del Pescara Sebastiani che è riuscito a portare nel club abruzzese il laziale Crecco dopo averlo inseguito per anni. Possibile preparazione delle valigie per Germoni il quale potrebbe abbandonare Roma: destinazione Novara. Grande soddisfazione per Simone Palombi, ex primavera della Lazio, il quale con la maglia del Lecce ha battuto per 1-0 il Feralpisalò in Coppa Italia. Suo il gol decisivo. Giornata di ricorrenze per la società di Lotito. Nove anni fa la Supercoppa Italiana vinta a Pechino contro l’Inter. Il ricordo di Zarate e di Ballardini per quella storica partita. Torna in Italia Keita Balde. Ma con l’Inter stavolta. L’agente Marchione loda Tare riuscito a portare il giocatore alla Lazio. Sale a quota 17.000 il numero degli abbonamenti rilasciati dalla Lazio ai suoi tifosi. Se la Serie A cambia il logo per rinnovarsi e dirama, insieme alla Lega di Serie B, un comunicato sulla trasformazione in legge del Decreto Dignità, in FIGC si deve indicare, entro ottobre, l’assemblea elettiva. Infine è risultato decisivo il biancoceleste Armini nella partita vinta 2-1 dall’Italia Under 18 contro la Slovenia.