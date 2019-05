Milinkovic vicino alla Juve? Cataldi ironizza: “Senza di me non potrebbe vivere. State sereni” (FOTO)

MILINKOVIC JUVENTUS CATALDI – Stando a quanto riportato da Sky, Milinkovic Savic avrebbe trovato un’intesa di massima con la Juventus, che a questo punto dovrebbe solo convincere Lotito. Eppure, ieri, lo stesso biancoceleste aveva liquidato il discorso mercato, che tanto lo aveva visto protagonista lo scorso anno: “Ho quattro anni di contratto, vedremo“. A smorzare la ‘tensione’ dei tifosi ci ha pensato anche Danilo Cataldi, che sotto un suo post ha risposto ai tantissimi sostenitori della Lazio che pregavano Sergej di non andare via: “Senza di me non potrebbe vivere perché ogni giorno è una risata. Quindi state sereni“, ha ironizzato il centrocampista laziale.

A.M.